La "gara" più importante per l'autodromo vale 21 milioni di euro: il bando per i lavori

I sottopassi, la riqualificazione del viale di ingresso e la pavimentazione della pista. Queste e altre opere di riqualificazione e messa in sicurezza sono previste nella gara di appalto per l'affidamento dei lavori dell'autodromo di Monza. Un bando atteso e necessario per poter mantenere il circus e lo spettacolo della Formula Uno nello storico circuito che lo scorso anno ha tagliato il traguardo dei cento anni di storia.

La gara da 21 milioni di euro

Le opere di riqualificazione per l’ammodernamento e la messa in sicurezza dell’Autodromo Nazionale di Monza, in cui si svolgono le più prestigiose competizioni motoristiche a livello internazionale, sono oggetto della gara del valore di oltre 21 milioni di euro pubblicata da Invitalia in qualità di Centrale di Committenza per l’Automobile Club d’Italia.

L’appalto prevede l’affidamento dei lavori di riqualificazione di alcuni sottopassi dell’Autodromo, del viale di ingresso da Vedano, della pavimentazione della pista di Formula 1 nonché le relative opere idrauliche.

"Tra gli interventi oggetto dell’appalto ci sono, a titolo esemplificativo: la demolizione e la ricostruzione di 3 sottopassi; la realizzazione di un nuovo sottopasso, la riqualificazione del viale di ingresso, interventi minori di realizzazione di altri percorsi pedonali in calcestre; l’impianto di illuminazione; la demolizione e il rifacimento dei cordoli in calcestruzzo attualmente presenti lungo le curve dell’intero tracciato e il rifacimento del relativo drenaggio; la posa di pavimentazione di tipo flessibile con particolari stratificazioni in grado di garantire specifici parametri prestazionali in termini di resistenza" si legge nella notte dell'Automobile Club d'Italia. Il bando scade il 31 luglio 2023. Tutti i dettagli sono disponibili sulla Piattaforma Invitalia Gare Telematiche – InGaTe

L'autodromo di Monza è il terzo al mondo

Costruito nel 1922, il Tempio della Velocità di Monza rappresenta un punto di riferimento per gli sport motoristici. Terzo al mondo dopo quelli di Brooklands e Indianapolis, è noto anche per la sua “Sopraelevata” o Anello di Alta Velocità – interessata dai lavori oggetto della gara.