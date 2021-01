Dalla Sicilia alla Brianza un appello per aiutare chi non ha i soldi per mangiare

In questi giorni è in vacanza nella sua Noto, ma vedere tanti padri di famiglia non riuscire a mettere insieme il pranzo con la cena gli ha fatto venire una stretta al cuore. Ma lo ha esortato anche a lanciare una campagna di solidarietà che è arrivata fino nella sua Monza.

L’autore di questo invito alla generosità è Franco Boscarino, ex consigliere comunale e volto noto nel mondo del volontariato monzese. Boscarino ha lanciato un appello sul suo profilo Facebook, presto ripostato anche sui social di Monza.

“Lancio un appello ai fruttivendoli, ai panettieri e ai proprietari dei piccoli supermercati – scrive -. Non gettate i prodotti che sono in scadenza o che pensate di non vendere: lasciateli fuori dal negozio con la scritta gratis. Le persone che hanno bisogno, ma si vergognano a chiedere, potranno così prenderle”.

Boscarino spera tanto che il suo appello trovi risposta, sia in Sicilia sia in Brianza. “In questi mesi la povertà è aumentata, anche tra persone insospettabili. E chi, soprattutto al Sud, sopravviveva grazie a piccoli lavori, magari non sempre in regola, in bar, ristoranti o nel mondo dell’edilizia dall’oggi al domani si è trovato in mezzo a una strada”.

Tante le storie che in queste settimane siciliane l’ex consigliere comunale monzese ha raccolto. “Sono storie di povertà e di disperazione che certamente ci sono anche a Monza. Storie di ragazzi che tornano a vivere dai genitori perché non hanno i soldi per mangiare, storie di giovani coppie con figli che non riescono a riempire il carrello della spesa. Il problema è che molti hanno paura e vergogna di rivolgersi ai Servizi sociali o alla chiesa. Cercano di stringere la cinghia, ma poi la fame è tanta”.

Da qui l’idea di coinvolgere direttamente i negozianti di vicinato che, spesso, si vedono costretti a buttar via merce invenduta e in scadenza. “Un panino, un pezzo di focaccia, qualche zucchina, o una confezione di prosciutto per tante persone sono un pasto prezioso”.