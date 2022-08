Dopo una settimana Tora è tornata a casa: ritrovata la gatta scomparsa

Dopo una settimana Tora è tornata a casa. Martina, la sua proprietaria, aveva rivolto un appello alla redazione di MonzaToday nella speranza di rintracciare la sua micia, smarrita il 24 luglio a Cornate d'Adda.

La gatta si era allontanata dalla zona di via Achille Grandi e la ragazza aveva tappezzato il paese di volantini. "Tora è diffidente, molto spaventata e non si lascia avvicinare, non conosce la zona" aveva spiegato. A ritrovarla dopo instancabili ricerche e appostamenti è stata proprio lei, insieme al suo fidanzato. "Ha 8 anni, gode di buona salute, sterilizzata ed ha il microchip. Sono disposta a dare una ricompensa a chi troverà Tora" aveva detto. Tora è stata pindividuata nei pressi dell'abitazione dove forse aveva fatto ritorno mossa dalla fame. E ad attirarla sono state proprio le crocchette che Martina aveva disseminato nei dintorni e lo sgombro.

"Sabato sera abbiamo fatto una ricerca notturna nei campi dietro casa posizionando in alcuni punti precisi la fototrappola e i piattini di crocchette e di sgombro per cercare di attirarla. Nel momento del ritorno verso casa per poi procedere verso il paese dove c'era stato un avvistamento, verso la una e trenta di notte ho visto da lontano Tora. L'abbiamo seguita e lei se ne stava li vicino alla nostra abitazione, pensiamo possa sempre essere stata nascosta li finchè la fame l'ha fatta uscire" spiega alla redazione di MonzaToday. "Siamo scoppiati in un pianto liberatorio" conclude Martina, ringraziando per la preziosa collaborazione anche Angelo e Roberta, i due pet detective che le sono stati accanto in questa disavventura terminata fortunatamente a lieto fine.