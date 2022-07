"La mia casa è andata in fumo: aiutatemi a ritrovare Leuccio"

Le fiamme in pochi minuti hanno divorato tutto: vestiti, arredi, ricordi. E, forse, quell'incendio si è portato via anche il suo adorato gatto anche se, in realtà, lei spera che Leuccio sia riuscito a mettersi in salvo.

È ancora sotto choc Laura all'indomani dell'incendio che si è scatenato nell'abitazione di Monza dove vive con i suoi genitori. Durante la pausa pranzo la giovane era uscita pochi minuti per una commissione quando, al rientro, ha visto dalla strada che dalla finestra del suo appartamento usciva del fumo. "Mi sono precipitata in casa, ho chiamato subito i soccorsi - racconta a MonzaToday -. Sono riuscita a mettere in salvo i miei cani, ma purtroppo di Leuccio nessuna traccia". Laura si augura che quel meraviglioso gatto nero di 15 anni si sia salvato. Un micione a pelo lungo, con gli occhi verdi, di cui però si sono perse le tracce.

Laura ha lanciato l'appello sul gruppo Facebook "Sei di Monza se..." dando vita in poche ore a una vera e propria gara di solidarietà. I monzesi ancora una volta si sono dimostrati uomini e donne dal cuore grande, mettendosi a disposizione per aiuti immediati (in primis vestiti). "Ringrazio tutti per la grande gentilezza e umanità che hanno dimostrato - continua Laura -. Sono sotto choc. La casa è andata completamente in fumo, abbiamo perso tutto: non abbiamo più vestiti, documenti, chiavi dell'auto, computer e io, che sono una musicista, nell'incendio ho perso anche il mio flauto traverso. Siamo in ginocchio, abbiamo perso ogni cosa, ma soprattutto non abbiamo più un tetto sopra alla testa".