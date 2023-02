Iride la bassotta che cerca coccole in Brianza perché la sua proprietaria si è ammalata

"Per Iride cerchiamo una famiglia che non le doni una vita migliore, ma che continui ad assicurarle quella vita di attenzioni e di amore che fino ad oggi le è stata data. Ma che, purtroppo, adesso non c'è più". A parlare è Alessandro Nigro presidente dell'associazione 'Cuor di pelo' di Concorezzo che nel fine settimana è volato in Sardegna per recuperare Iride, una bassotta di 3 anni che per gravi problemi familiari i proprietari sono costretti a cedere.

Così che dopo mesi di tentativi di trovare una soluzione perché Iride potesse continuare a vivere con quella famiglia che tanto l'ha amata alla fine, purtroppo, l'unica soluzione trovata è stata quella di cederla all'associazione brianzola che recupera e dona un futuro ai bassotti abbandonati, maltrattati o che vivono in condizioni precarie. "Questo non era il caso di Iride - precisa il presidente -. Iride è stata accolta in famiglia quando era una cucciola, ma purtroppo negli ultimi mesi la sua proprietaria si è ammalata gravemente e il marito non ha la possibilità di seguire anche la bassottina garantendole tutte le attenzioni che necessita un cane di quell'età".

Prima di arrivare alla decisione di cedere Iride l'associazione, insieme alla famiglia, ha provato a intraprendere altri percorsi ma, purtroppo, senza successo. Così che alla fine Alessandro Nigro e Rodolfo Colombo (il vice presidente di Cuor di pelo) sono andati in Sardegna e hanno preso Iride. “È stato un momento molto intenso e commovente - conclude -. È stato come tornare da vecchi amici, anche perché in questi mesi con la famiglia di Iride si è creato un bellissimo rapporto di confronto, conoscenza, reciproca stima nella certezza che per Iride non serve una famiglia migliore, ma una famiglia che la ami quanto hanno fatto loro in questi anni".

La bassotta, prima di essere messa in adozione, verrà sottoposta a tutti i controlli veterinari del caso. Iride non è l'unica bassotta di 'Cuor di pelo' che cerca una casa: per conoscere i bassotti in cerca di adozione e aiutare l'associazione è possibile consultare questo link.