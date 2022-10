Perde i sensi in strada e batte la testa: "Cerco i ragazzi che hanno salvato la vita a mia madre"

E' stato questione di istanti. Qualche attimo in più e magari qualcosa purtroppo sarebbe andato diversamente. E invece quando hanno capito che qualcuno, in strada, aveva bisogno di aiuto sono usciti e hanno cercato di dare una mano. E quel massaggio cardiaco praticato in attesa dell'ambulanza da due sconosciuti per Angela, monzese, 82 anni, è stato fondamentale.

La signora, pensionata, lo scorso 30 settembre si è sentita male per strada ed è svenuta. Nel cadere sul marciapiedi ha battuto la testa e ha perso i sensi. E la figlia, Sonia Vimercati, ora cerca i due "angeli" che l'hanno soccorsa. E che forse, con quel gesto, le hanno anche salvato la vita. "La mamma ora fortunatamente inizia a stare meglio. E' stata operata a cuore aperto all'ospedale San Gerardo e un intervento di questo tipo a 82 anni non è una passeggiata. Ora inizierà un periodo di riabilitazione e speriamo torni a casa presto".

Sonia quel giorno quando ha ricevuto la telefonata che l'avvisava che sua madre si era sentita male si è precipitata in ospedale. Poco prima la madre era uscita di casa, nella zona di via Lecco, e si era incamminata per raggiungere il parrucchiere dove aveva un appuntamento. All'angolo, proprio davanti a un bar pasticceria, si era sentita male.

"Per fortuna sono usciti due ragazzi dal bar e le hanno fatto un massaggio cardiaco" racconta la figlia Sonia che ha diffuso un appello per rintracciare i due "angeli" di passaggio. "Vorrei ringraziarli e abbracciarli perchè senza il loro intervento la mia mamma probabilmente non sarebbe qua". Parole di ringraziamento la donna le ha rivolte anche all'ospedale e al team di professionisti che ha seguito la signora che da tempo soffriva di problemi di stenosi.

L'intervento dei due giovani è stato provvidenziale e decisivo e a confermarlo sono stati anche i medici dopo aver preso visione dell'ecografia al cuore della pensionata. Quel giorno poi in via Lecco è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha soccorso la signora Angela e l'ha trasferita in ospedale dove è stata sottoposta a un intervento. "Quello che è accaduto alla mia mamma mi ha insegnato quanto può fare la differenza incontrare persone preparate che possono salvare vite e l’importanza del corso di manovre salvavita e di massaggio cardiaco che organizzano associazioni e la Croce Rossa. In questi casi di emergenza, è importante avere la fortuna di trovare persone preparate alle manovre di primo soccorso".

Se qualcuno dovesse riconoscersi nella descrizione ed è stato protagonista dell'episodio menzionato può mandare una mail alla nostra redazione all'indirizzo monzatoday@citynews.it indicando dei contatti che verranno poi recapitati alla signora Sonia.