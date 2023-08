"Aiutateci a trovare uno spazio per continuare ad aiutare chi ha bisogno"

"Il nubifragio ci ha messo in ginocchio. La nostra sede, all'interno dell'area comunale di Spazio 37, è inagibile. Non sappiamo ancora per quanto. Dal comune, purtroppo, non sono arrivate buone notizie. Ad oggi non hanno uno spazio in emergenza da darci dove mettere il materiale non deperibile che ci viene consegnato dai benefattori e che noi, ogni giorno, distribuiamo alle persone in difficoltà che da Monza e circondario accorrono. Non vogliamo smettere di aiutare i tanti, anzi tantissimi, che stanno affrontando un momento di difficoltà".

L'appello per trovare un box

Questo l'accorato appello che Roberta Campani (presidente dell'associazione Armadio dei Poveri) lancia a chi, privato o eventualmente anche istituzione, può aiutarla. L'area dello Spazio 37 ha subito danni e inoltre c’è anche il rischio amianto a causa della parziale cadute di lastre da un edificio privato. Lo spazio è stato quindi chiuso e, malgrado la comunicazione della chiusura sui social e il cartello apposto sul cancello dell'ingresso, i benefattori continuano ad arrivare e a voler donare.

Ma Roberta non ha spazio dove stoccare vestiti, calzature, pannolini per bambini e pannoloni per anziani che poi via via distribuisce alle persone in difficoltà. Campani settimana scorsa si era vista costretta a intervenire rapidamente perché alcuni benefattori avevano lasciato diversi sacchetti pieni di vestiti proprio davanti all'ingresso dello Spazio 37. La presidente, con l'aiuto di alcuni volontari, si era precipitata in via Borgazzi e aveva ritirato il materiale. Ma non avendo spazi privati ("Vivo in una casa piccola, non ho la possibilità di ricavare un magazzino o un ripostiglio", aveva spiegato a MonzaToday) si era appellata al comune di Monza per trovare una soluzione.

L'incontro in comune

Nella giornata di ieri, lunedì 31 luglio, la presidente dell'Armadio dei Poveri ha avuto un incontro in comune i referenti dei Servizi sociali. "Mi hanno riferito che, purtroppo, anche il comune non ha spazi - riferisce a MonzaToday -. Nel frattempo, in attesa che l'area venga bonificata e messa in sicurezza, mi hanno invitato a cercare autonomanente un aiuto. Mi auguro che gli interventi avvengano in tempi rapidi: io non posso fermare la catena di solidarietà, nè dare risposte negative alle tante persone che si rivolgono all'associazione".

Roberta Campani lancia quindi un appello: "La richiesta è quella di un piccolo magazzino, o anche di un box, dove poter momentaneamente stipare il materiale che ci viene donato e che poi l'associazione a sua volta distribuisce alle persone in difficoltà", conclude Roberta Campani. La redazione di MonzaToday ha inviato al comune una richiesta per avere precisazioni in merito alla vicenda.