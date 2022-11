Cade in treno e finisce in ospedale: un appello per cercare l'uomo che lo ha aiutato

Un cartello esposto alla stazione di Monza e uno alla stazione di Sesto San Giovanni nella speranza che quello sconosciuto che quasi due mesi fa lo ha soccorso dopo una brutta caduta in treno lo possa contattare. "Lo voglio ringraziare per l'aiuto che mi ha prestato" si legge sul cartello dove l'uomo ha lasciato anche l'indirizzo email al quale contattarlo (fgrivo@tiscali.it).

"Il fatto risale allo scorso 29 settembre - spiega l'uomo contattato dalla redazione di MonzaToday -. Era sera e mi trovavo sul treno regionale della linea Bergamo-Milano diretto a Monza, dove abito. Mentre mi preparavo alla discesa, un improvviso scossone del treno mi ha fatto perdere l’equilibrio facendomi cadere rovinosamente a terra".

Una brutta botta per l'uomo che non è riuscito a scendere alla sua fermata. Fortunatamente sul treno il monzese ha incontrato due uomini che gentilmente lo hanno aiutato a rialzarsi. "Uno è sceso a Monza - precisa -. Mentre l’altro mi ha sostenuto fino a Sesto San Giovanni. Lì lui è sceso e mi ha aiutato a scendere conducendomi a spalla".

Il male era molto forte e il monzese ha avuto solo il tempo e la forza di allertare il 112. Ma non di ringraziare quell'uomo che lo aveva aiutato. "Nella concitazione degli eventi, e concentrato sul dolore che sentivo, non ho chiesto alle persone che mi hanno aiutato di attivare il capotreno affinché segnalasse immediatamente l'incidente alle Ferrovie - prosegue -. Non ho neppure chiesto i loro recapiti per una eventuale testimonianza su quanto accaduto. Non ho pensato neanche di chiedere alla persona che mi ha aiutato a scendere a Sesto San Giovanni di starmi vicino nell'attesa dell'arrivo dell'ambulanza".

Oggi, a quasi due mesi dall'accaduto, e dopo un intervento e la degenza proprio in seguito a quell'incidente, il monzese cerca quell'uomo che lo aveva aiutato. "I soccorritori mi hanno portato in pronto soccorso dove ho subito un importante intervento al femore sinistro - prosegue -. Sono ancora ricoverato in ospedale in attesa di essere trasferito in una struttura riabilitativa di lunga degenza”. L'uomo nel frattempo ha sporto denuncia alle Ferrovie.