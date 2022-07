"Sono disperata: aiutatemi a ritrovare la mia Tora". Questo l'appello giunto alla redazione di MonzaToday. A inviarlo Martina, una ragazza di Cornate d'Adda. Da domenica 24 luglio la sua gatta Tora non è più tornata a casa.

Martina non si è persa d'animo. Ha subito avviato le ricercato, tappezzato la zona con volantini con la foto della sua amata micia. Ma dopo quattro giorni di Tora non ci sono tracce. “Cerco disperatamente Tora, una splendida gatta , pelo lungo rosso, razza europea, smarrita il 24 luglio a Cornate d'Adda zona via Achille Grandi - scrive la giovane nell'appello inviato alla nostra redazione -. Tora è diffidente, molto spaventata e non si lascia avvicinare, non conosce la zona.

Ha 8 anni, gode di buona salute, sterilizzata ed ha il microchip. Sono disposta a dare una ricompensa a chi troverà Tora".

Martina è molto in ansia e avvisa, in caso di avvistamenti, di non tentare di prendere la gatta ma di scattarle una foto e di contattarla subito. "Accorrerò al più presto. La famiglia è disperata e anche gli altri due gatti sentono la sua mancanza", conclude.

In caso di avvistamenti o di notizie telefonare al numero 340.8135877.