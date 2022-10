Giuseppe, l'angelo "di passaggio" che ha salvato una donna in strada

Un appello che aveva affidato ai social e al nostro giornate con il cuore in mano, per trovare chi un mese fa aveva soccorso la sua anziana mamma che si era sentita male e aveva perso i sensi in strada. Un intervento tempestivo che, forse, le aveva anche salvato la vita. E proprio grazie alla rete e all'eco che il messaggio aveva avuto la ricerca si è conclusa con successo poche ore dopo.

"L'abbiamo trovato, si chiama Giuseppe" ci ha scritto con estrema gratitudine e contentezza Sonia Vimercati che qualche giorno fa ci aveva raccontato cosa era accaduto lo scorso 30 settembre e come stava la sua mamma che era stata sottoposta a una operazione a cuore aperto e che ora si trova in una struttura a Seregno per la riabilitazione. E "l'angelo di passaggio" si chiama Giuseppe Zica, 64 anni. Abita a Peregallo, frazione di Lesmo, è un saldatore metalmecanico in pensione e un insegnante di judo in una palestra di Villasanta e quel giorno era a Monza con un amico dentro un bar a prendere un caffè.

"Ci stavamo prendendo il nostro caffè e stavamo facendo due chiacchiere quando nel bar è entrata una signora e chiedeva aiuto, cercando un medico" racconta Giuseppe. "Siamo corsi fuori e abbiamo visto una donna anziana a terra: era caduta dopo essersi sentita male ed era svenuta. Era priva di sensi, non si muoveva. La prima cosa che ho fatto è stato cercare di vedere se respirava e l'abbiamo girata perchè era caduta con il viso rivolto verso l'asfalto e aveva un grande bernoccolo sulla fronte" spiega Zica. "Ad un certo punto ha ricominciato a respirare: l'abbiamo aiutata, pulita e coperta e abbiamo chiamato i soccorsi del 118".

Sono stati i due "angeli per caso" a telefonare ai figli della donna e spiegare che cosa era accaduto. "Rischiava di perdere continuamente i sensi e di addormentarsi e abbiamo cercato di tenerla sveglia fino all'arrivo dell'ambulanza" ricorda Giuseppe che, grazie al corso di primo intervento effettuato nell'ambito della sua attività che svolge a contatto con i bambini, in palestra, è pronto a intervenire in situazioni di emergenza.

E di quell'appello il 64enne ne è venuto a conoscenza per caso. "La sera avevo raccontato a mia moglie che cosa era accaduto e l'altro giorno mi ha detto che una signora stava cercando chi aveva soccorso e aiutato la madre e aveva fatto un appello così abbiamo pensato che forse era proprio quella signora". Sì, si trattava della signora Angela. Quando la donna uscirà dall'ospedale potrà incontrare e abbracciare i suoi "angeli" e ringraziarli.