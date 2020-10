A Monza apre il "nuovo" Bennet, nell'ex Auchan confermati 100 dipendenti

Da lunedì 26 ottobre, i cittadini monzesi hanno a disposizione un "nuovo" supermercato: l'ex Auchan di Monza riaprirà con l'insegna Bennet, totalmente rinnovato nell'offerta. E con una conferma importante, dal punto di vista del personale: i dipendenti, quasi 100, sono stati tutti confermati.

Lavorando su oltre 5.800 mq, il punto vendita di via Lario è stato oggetto di un importante restyling affinché rispondesse a pieno alla filosofia Bennet. Ci si è focalizzati sui prodotti freschi, su una nuova visione distintiva del non alimentare e su una forte integrazione con il digitale. Ma è proprio il fresco, al centro del supermercato Bennet: Filiera Valore Bennet è una linea che garantisce al consumatore finale il controllo puntuale e rigoroso dell’intera filiera, dall’origine allo scaffale. Ma molti sono anche i podotti 100% italiani, biologici (tra cui una linea di prodotti ecologici per la detergenza), salutistici, vegani e vegetariani a marchio Bennet, a cui si affiancano i diversi reparti macelleria e pescheria.

All'interno del nuovo Bennet di via Lario anche scaffali dedicati alla casa, cartoleria e giocattoli, elettrodomestici, fai da te, abbigliamento e mondo baby, con un assortimento base che verrà di volta in volta fortemente ampliato in funzione delle stagionalità.

Diversi i metodi di pagamento: dal mobile payment alle casse self, ossia casse fai-da-te automatiche che consentono di fare in autonomia il conto dei prodotti selezionati per poi pagarli in contanti o carta di credito (le 12 casse fast/self sono affiancate da altrettante casse tradizionali).