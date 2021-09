Tangenzialina dell'ospedale, si apre: prima ai pedoni e poi alle auto nel tunnel

Tangenzialina dell'ospedale: si apre. Sta per concludersi il cantiere lungo il tunnel della Sp 6 e a piccoli step - prima per pedoni e poi per automobilisti - il tratto aprirà.

La Provincia ha programmato un calendario di aperture per rendere fruibile prima ai pedoni l’attraversamento pedonale in corrispondenza della rotonda di via Birona poi agli automobilisti il tunnel lungo la tangenzialina del San Gerardo.

Aperto l'attraversamento pedonale

Dalla prossima settimana sarà aperto l’attraversamento pedonale in prossimità della rotonda di via Birona tra i comuni di Monza e Lissone. Si tratta, infatti, di un’area fortemente urbanizzata e la Provincia ha risposto alle esigenze dei cittadini - e dei comuni - inserendo l’attraversamento pedonale tra le opere di realizzazione della tangenzialina a tutela della mobilità dolce che garantisce, in questa prima fase, l’attraversamento, in attesa che i comuni definiscano una soluzione definitiva.

“ Abbiamo deciso di venire incontro alle richieste dei cittadini – e dei Comuni - e permettere l’utilizzo dell’attraversamento pedonale già prima dell’apertura del tunnel: quello tra i Comuni di Monza e Lissone sappiamo essere un nodo strategico di collegamento tra le residenze e le aree commerciali che si sono insediate nel tempo e quindi vogliamo garantire in primis la sicurezza della mobilità pedonale intanto che si sta procedendo alla chiusura completa del cantiere.” – spiegano il Presidente Luca Santambrogio e il Consigliere delegato Meroni.

Oltre alle strisce pedonali, l’isola salva pedoni e barriere stradali, sono stati installati anche cartelli luminosi, che permetteranno di rendere opportunamente segnalato l'attraversamento pedonale nelle ore notturne e in situazioni di scarsa visibilità.

Apertura del tunnel

Entro la fine di ottobre poi toccherà al tunnel, in direzione ospedale. Mentre l'apertura totale della tangenzialina è in programma entro la fine del mese di dicembre.