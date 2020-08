Arcore, autoarticolato distrutto dalle fiamme: nessun ferito

Si è conclusa senza alcun ferito l'operazione di spegnimento dell'incendio che, lunedì 24 agosto alle 21.15, ha distrutto la motrice di un autoarticolato ad Arcore.

Parcheggiato in via Grandi, il mezzo ha preso fuoco per cause ancora ignote. Sul posto sono subito intervenuti i mezzi di primo soccorso di Monza e di Vimercate, un'autobotte di Carate Brianza, i carabinieri e il personale paramedico inviato dal 118.

Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio, prontamente domato.