Prende a bottigliate e colpisce con il cacciavite la moglie e il figlio

Una lite in strada, poi l’uomo che avrebbe colpito la moglie e il figlio di lei con una bottiglia di vetro rotta e un cacciavite. Attimi di paura ad Arcore quando, nei giorni scorsi, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Monza. Era in corso una lite durante la quale un uomo, 38 anni originario dell’Egitto, avrebbe aggredito con il cacciavite e una bottiglia rotta la moglie, originaria del Marocco, e il figlio 20enne di lei.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e accusato di lesioni. A telefonare al 112 è stata la stessa donna. Giunti sul posto i militari hanno bloccato l’uomo che durante la discussione avrebbe colpito con calci e pugni la donna e il ragazzo. Il giovane lamentava una ferita da taglio all'altezza dell'addome, asserendo di essere stato colpito con un coltello ed i cocci di una bottiglia rotta. I militari hanno perquisito lo zaino del 38enne dove hanno trovato un cacciavite. Nel frattempo i carabinieri hanno allertato i soccorsi sanitari. Le due vittime sono state trasferite all’ospedale di Monza dove sono state sottoposte alle cure, e poi dimesse con prognosi di diversi giorni. Sono ancora in corso le indagini per capire la causa della lite.

Il 38enne è stato processato per direttissima. Il giudice - su richiesta della procura della Repubblica di Monza - ha convalidato l'arresto ed applicato a carico dell'indagato (da ritenere innocente fino a sentenza definitiva) la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e dal figlio della donna.