Con un coltello si provoca tagli ai polsi al parco, uomo soccorso e salvato dai carabinieri

A notare la scena, in pieno centro, sono stati alcuni passanti che hanno segnalato l'accaduto al 112 e in pochi istanti nei giardinetti sono intervenuti i carabinieri insieme ai soccorsi del 118

Ha cercato di provocarsi tagli ai polsi con un coltello al parco ma è stato fermato e soccorso dai carabinieri e dal personale sanitario del 118. L'intervento è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 22 luglio, ad Arcore, nei giardini Ravizza.

Nell'area verde lungo la centralissima via Umberto I in seguito a una segnalazione sono giunti in pochi istanti i carabinieri della stazione cittadina insieme ai militari del Nucleo Operativo Radiomobile che hanno raggiunto l'uomo, un 43enne italiano che aveva in mano un coltello da cucina con cui si era autolesionato.

Nei giardini è intervenuta anche un'ambulanza del 118 che ha trasferito il 43enne in codice giallo - non in pericolo di vita - all'ospedale di Vimercate per accertamenti.