Incidente tra più auto all'incrocio, 4 persone soccorse

Un incidente tra più auto e quattro persone soccorse da due ambulanze del 118. Carambola ad Arcore, in via Gilera, all'altezza dell'incrocio con viale Monza e Usmate Velate. Per cause ancora in corso di accertamento poco dopo le 15.30 più di due vetture si sono scontrate. Sul posto, insieme alla polizia locale, si sono precipitati i mezzi di emergenza dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con due ambulanze accorse in codice giallo. Per fortuna le condizioni delle persone coinvolte - una ragazza di 19 anni e tre uomini di 20, 21 e 44 - non sono risultate poi preoccupanti. I mezzi di emergenza hanno trasportato in ospedale in codice verde due delle persone ferite.

L'esatta dinamica dell'incidente è ora al vaglio della polizia locale che ha effettuato i rilievi. Inevitabile qulche disagio alla viabilità nel tratto al momento dell'accaduto.