In Brianza un'area cani intitolata al mitico amico a quattro zampe di Ambrogio Fogar

"Capisco l' importanza di averlo portato con me, non è solo un aiuto per trascinare la slitta, non è solo una vigile sentinella che mi avverte dei pericoli. È anche e soprattutto un amico”.

Così Ambrogio Fogar, indimenticabile esploratore milanese, parlava di Armaduk il fedele husky siberiano che nel 1982 accompagnò Ambrogio Fogar nella straordinaria avventura tra i ghiacci del Circolo polare artico. Un cane diventato ben presto beniamino anche del grande pubblico e che morì a 17 anni di vecchia mentre lo sfortunato esploratore era ricoverato per una grave lesione midollare che, ironia della sorte, lo costrinse all'immobilità fino alla sua prematura scomparsa nel 2005.

Adesso la Brianza dedica al suo amato compagno di avventure anche un'area di sgambamento. Verrà inaugurata il 4 ottobre alle 16.45 a Desio al Parco di viale Rimembranze, proprio in occasione della Giornata mondiale degli animali. Alla cerimonia interverranno oltre al sindaco Simone Gargiulo e al vice sindaco Andrea Villa anche le figlie di Ambrogio Fogar - Francesca e Rachele - e i nipoti dell'amatissimo esploratore Lupo, Diana e Achille.