Chi andrà a correre al parco di Monza troverà un armadietto per lasciare chiavi ed effetti personali

Al parco di Monza tra poco si potrà correre più leggeri. Senza tenere in tasca chiavi ed effetti personali. Durante l’ultimo consiglio comunale è stata approvata all’unanimità la mozione promossa da Civicamente Monza sull’installazione di Lockers (armadietti) nel Parco.

"Una proposta suggerita dalla community di MB Runners che ringrazio" ha specificato il consigliere comunale di Civicamente Paolo Piffer. "L'assessore e gli uffici valuteranno nei prossimi giorni la soluzione più funzionale. Una piccola cosa che sono sicuro verrà molto apprezzata da chi ama fare sport nel nostro Parco".

"Oltre a rendere più agevole l’attività sportiva, speriamo con questa soluzione di ridurre il fenomeno dei furti nelle auto parcheggiate subito fuori il Parco. Non succede spesso che una proposta di un consigliere di minoranza venga approvata all’unanimità, di solito la maggioranza cerca piccoli pretesti per boicottare l’idea, ma non questa volta. Siamo molto sodisfatti e confidiamo nella stessa onesta intellettuale anche quando si dovranno votare le nostre prossime mozioni".