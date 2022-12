L'armadio dei poveri chiude il sabato mattina: ecco perché

Niente consegne il sabato mattina. Novità per chi aiuta l'Armadio dei poveri, l'associazione monzese che ha sede nel magazzino comunale di Spazio 37, in via Borgazzi al civico 37, ha sospeso il ritiro di cibo e vestiti il sabato mattina.

"Abbiamo già avvisato i nostri benefattori sui social, ma ci sono ancora persone che il sabato arrivano e non trovandoci ci chiamano o non sanno dove lasciare i sacchi - spiega Roberta Campani, presidente dell'Armadio dei poveri -. Il sabato mattina, infatti, è il giorno delle docce per le persone senza fissa dimora e per motivi organizzativi ci è stato chiesto di evitare anche l'arrivo dei cittadini che si fermano nel piazzale a scaricare le auto con i sacchi di cibo e di vestiti".

Per le consegne del sabato, quindi, il servizio sarà attivo solo nel pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Ma non alla vigilia di Natale (quando Roberta e gli altri volontari saranno impegnati come Babbi Natale nelle consegne alle famiglie) e il 31 dicembre. Il servizio resta attivo tutti i giovedì dalle 14 alle 17.

"Una precisazione per noi importante quella della chiusura del sabato mattina - conclude Roberta Campani -. Purtroppo non è la prima volta che ci sono cittadini che vengono il mattino e non ci trovano. Come sempre, per chi ha particolari esigenze e non riesce a consegnarci il materiale nei giorni e negli orarti prestabiliti ci può contattare sulla nostra pagina Facebook così da organizzarci".