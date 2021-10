Trenta armi, droga e una pistola in un immobile in città: sequestro a Cesano Maderno

Una trentina di armi tra cui anche una da fuoco, piante di marijuana e foglie essicate della stessa sostanza stupefacente. Nella giornata di ieri, 19 ottobre 2021, a seguito di una segnalazione da fonte confidenziale considerata attendibile, personale del comando della Polizia Locale di Cesano Maderno, insieme agli agenti della Polizia Locale Provinciale, ha eseguito una perquisizione presso un immobile in città. Al suo interno sono state rinvenute una trentina di armi, tra cui una da fuoco detenuta illegalmente, oltre a due piante di marijuana e ad altre foglie essiccate pronte all'utilizzo, per un totale di circa mezzo chilo di sostanza stupefacente.

Due persone sono state arrestate e tutto il materiale è stato sequestrato.