Prende a calci la fidanzata dell'ex e lancia i vestiti dalla finestra: arrestata una 30enne

Non si sarebbe rassegnata alla fine della sua relazione e quando l'ex ha trovato una nuova compagna lei sarebbe andata su tutte le furie e avrebbe aggredito anche la fidanzata del vecchio compagno.

La vicenda è accaduta ieri, mercoledì 30 novembre, ad Albiate. A chiamare aiuto proprio la vittima, una 24enne che ha segnalato che la ex compagna del suo fidanzato la stava aggredendo. Immediato l'arrivo dei carabinieri della vicina stazione di Verano Brianza.

Mentre i militari si avvicinavano all'abitazione della 24enne hanno notato una donna che tentava di allontanarsi precipitosamente. Intuendo che si potesse trattare della presunta donna che aveva aggredito la ragazza l'hanno fermata. Poi la vittima ha confermato che si trattava della donna che l'aveva aggredita: una 30enne residente in Brianza, nubile, e già nota alle forze dell’ordine.

Dalla ricostruzione dei fatti fornita dagli inquirenti la 30enne ieri mattina, dopo aver suonato al campanello dell'abitazione della vittima e non avendo ricevuto risposta, avrebbe danneggiato la porta di ingresso, sarebbe riuscita ad entrare in casa e a quel punto avrebbe aggredito la 24enne con calci e pugni. Avrebbe poi divelto un asse in ferro da una delle porte e poi, in preda all'ira, avrebbe rovistato all'interno dell'abitazione lanciando i vestiti giù dalla finestra. Poi quando ha visto che stavano arrivando i carabinieri avrebbe cercato di scappare.

Gli inquirenti riferiscono che la donna non sarebbe nuova ad eventi violenti e minacce nei confronti del suo ex compagno e della sua nuova fidanzata. La donna è stata arrestata e posta ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida e del rito direttissimo in programma nella mattinata di giovedì 1 dicembre.