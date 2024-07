Ragazzino picchiato e rapinato sui binari: arrestati 4 minorenni - VIDEO

Lo hanno spintonato e picchiato vicino ai binari del treno per derubarlo. E rischiando pure di farlo finire sotto a un treno.

Tra il 10 e il 15 luglio i carabinieri di Lissone hanno arrestato 4 minorenni di età compresa tra i 15 e i 16 anni, residenti rispettivamente nei comuni di Lissone e Triuggio, per una rapina avvenuta lo scorso marzo nella stazione ferroviaria cittadina. L’indagine è infatti originata da un episodio verificatosi nella tarda serata dello scorso 17 marzo, quando un 17enne è stato accerchiato da quattro giovani, due dei quali gli hanno chiesto in prestito il telefono cellulare per poi impossessarsene. Mentre il ragazzo era distratto, i complici gli hanno nel frattempo sottratto anche il monopattino.

Nel tentativo di rientrare in possesso dei suoi beni il giovane è stato però con calci e pugni e spintonato sui binari, dove ha continuato a essere colpito rischiando pure di essere investito da un treno in transito.

A portare all’identificazione dei 4 minorenni ritenuti responsabili della rapina e dell'aggressione l'indagine diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, nella quale i carabinieri hanno acquisito le registrazioni degli impianti di videosorveglianza sul luogo del fatto e monitorato le frequentazioni e gli spostamenti dei 4 indiziati. Trovando anche degli ulteriori elementi che li collegherebbe ad altri due episodi successivi di analoga matrice avvenuti il 4 e l'11 maggio ai danni di altrettanti coetanei che, come il 17enne, sono stati accerchiati e derubati dei loro telefoni cellulari mentre si trovavano per le vie cittadine.

I 4 minorenni arrestati, tutti di nazionalità italiana e due dei quali già noti alle forze dell’ordine per fatti pregressi, sono stati portati in diverse comunità terapeutiche della regione, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.