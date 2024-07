Vede gli agenti e va in panico: scoperto e arrestato un 17enne che spacciava ketamina

Alla vista degli agenti è andato in panico e ha iniziato a tremare vistosamente, attirando così la loro attenzione. È stato individuato così il ragazzo di 17 anni di nazionalità italiana arrestato venerdì 19 luglio dalla polizia della questura di Monza per spaccio di ketamina.

L'episodio è accaduto intorno alle 14 nella stazione di Mariano Comense, dove gli agenti in servizio straordinario hanno notato lo strano atteggiamento assunto dal ragazzo, seduto nei pressi dei binari, non appena si è accorto della loro presenza sulla banchina. Avvicinatisi al 17enne, e vedendolo agitarsi e tremare vistosamente, i poliziotti gli hanno infatti chiesto se per caso avesse indosso sostanze stupefacenti. Dopo aver risposto negativamente alla domanda il ragazzo ha però tentato di nascondere il marsupio che aveva legato in vita occultandolo sotto la propria maglietta.

A quel punto la scoperta. Quando i poliziotti gli hanno chiesto di mostrare il contenuto del borsello il ragazzo ha infatti dichiarato spontaneamente che all'interno della stesso custodiva della ketamina (per un peso complessivo di circa 103 grammi), oltre a un bilancino di precisione e alcune piccole buste per la preparazione di dosi.

Di lì si è deciso per la perquisizione presso l’abitazione del ragazzo, dove gli agenti hanno trovato anche delle pasticche di ecstasy con il materiale per il suo confezionamento, una padella per preparare la sostanza stupefacente ancora intrisa di polvere e due bilancini di precisione.

Il 17enne, studente incensurato, è stato dunque arrestato e portato al Cpa di Milano - Beccaria in attesa dell’udienza di convalida.