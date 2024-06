Col volto coperto e armati di pistola fanno irruzione in un negozio e colpiscono il proprietario: arrestati

I carabinieri del Nor - Aliquota Operativa di Cantù, al termine di mesi di indagini hanno chiuso il cerchio su di una "banda" di presunti criminali, fra i quali uno arrestato a Lentate sul Seveso, che nel dicembre 2023 avevano compiuto una violenta rapina presso un’attività commerciale di Mozzate.

La sera del 19 dicembre, intorno alle 22:45, tre uomini mascherati, di cui due armati di pistola, hanno fatto irruzione nel negozio. Uno dei rapinatori ha subito colpito il proprietario alla nuca, prelevando circa 4000 euro in contanti dalla cassa. I malviventi sono poi fuggiti con un’auto, mentre un quarto complice faceva da “palo” all’esterno del locale. Le successive indagini, come detto, hanno permesso di ricostruire il ruolo di ogni ogni membro della banda, permettendo all’autorità giudiziaria di arrivare ad emettere dei provvedimenti restrittivi.

Il primo arresto è avvenuto la mattina del 22 marzo nei confronti di un 17enne di origini straniere, accusato di concorso in rapina aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere, poi accompagnato al carcere minorile di Milano. Pochi giorni dopo, la mattina del 28 marzo, altri due uomini sono stati arrestati: si tratta di un operaio incensurato di 20anni, arrestato a Lomazzo, e di un 21enne arrestato appunto a Lentate sul Seveso. Nel corso della perquisizione nelle loro abitazioni sono stati trovati gli abiti usati durante la rapina.

Nel pomeriggio del 14 maggio, in manette è finito un 16enne di Limido Comasco, poi accompagnato presso il carcere minorile di Milano. Infine ieri mattina, 11 giugno, un 16enne pregiudicato di origini straniere è stato rintracciato in una struttura ricettiva di Desenzano del Garda. Considerato molto pericoloso a causa del curriculum criminale, che oltre all’accusa di concorso in rapina aggravata e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, dovrà scontare un altro anno e mezzo circa di pena per altre due rapine commesse nel 2022, una a Mozzate e l’altra in provincia di Varese.