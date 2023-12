È tornato a perseguitare la sua vittima: arrestato il 30enne col braccialetto elettronico

È stato la prima persona alla quale è stata applicata in Italia la nuova misura introdotta il 9 dicembre dal governo per contrastare la violenza domestica e sulle donne, ovvero il braccialetto elettronico. Ma questo non l'ha fatto desistere dal tornare ad avvicinarsi alla ragazza che già aveva perseguitato.

Nella giornata del 24 dicembre la polizia di Stato ha tratto in arresto il 30enne che lo scorso 12 dicembre è stato il primo destinatario della misura di prevenzione del braccialetto elettronico d’urgenza, previsto dalla recente norma 168 del 24 novembre 2023, introdotta per contrastare la violenza sulle donne e quella domestica. L’uomo, con divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati nella notte tra il 23 e il 24 dicembre si è infatti recato presso un bar abitualmente frequentato dalla vittima, una ragazza brianzola, sito a Milano, e dove in quel momento si trovava la sorella di quest’ultima. Dopo aver fatto abuso di alcolici, in un impeto di rabbia, ha scaraventato in terra il braccialetto elettronico, pregiudicandone il corretto funzionamento, per poi allontanarsi dal locale a bordo di un taxi.

Riscontrato il malfunzionamento del braccialetto gli agenti della polizia di Stato della questura di Monza e della Brianza hanno dato così inizio ad una serie di accertamenti, svolti in collaborazione con i poliziotti del commissariato della polizia di Stato di Cinisello Balsamo. Che hanno portato appunto all'arresto del 30enne "fuori dalla flagranza di reato", previsto dal nuovo pacchetto normativo sul "codice rosso", eseguito nell'abitazione del 30enne dagli agenti di Cinisello Balsamo.

Tenuto conto della pericolosità del soggetto e in considerazione delle pregresse condotte persecutorie tenute, l'uomo si trova ora nella Casa Circondariale di Monza. Il Tribunale di Monza, il 27 dicembre, dopo la convalida dell’arresto richiesto dalla Procura di Monza ha infatti disposto la misura cautelare in carcere. In attesa dell'udienza per l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.