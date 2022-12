L'uomo arrestato due volte in pochi giorni: "A casa mia non entrate nemmeno con l'esercito"

E' stato arrestato due volte in pochi giorni. La prima in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare per aver ripetutamente aggredito quattro impiegate dei servizi sociali e mercoledì per aver ostacolato l'accesso dei carabinieri in casa per una perquisizione. "A casa mia non entrate nemmeno se viene l'esercito" avrebbe detto il 36enne.

Il nuovo arresto

Mercoledì pomeriggio i carabinieri della stazione di Carate Brianza hanno effettuato una perquisizione domiciliare a casa dell'uomo: durante la prima fase dell'attività, nel corsod ella quale sono state rinvenute carte di pagamento intestate alla ex compagna - attualmente domiciliata in una comunità protetta -, il 36enne è andato in escandescenza e ha tentato di ostacolare l’accesso dei militari per poi di aggredirli senza riuscirci. Poi, dopo vani tentativi di riportarlo alla calma, è scattato l'arresto.

Terminate le operazioni di perquisizione e poi le formalità dell’arresto, l’uomo (con svariati precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, nonché attualmente sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento agli uffici dei servizi sociali di Carate Brianza e alle operatrici dell'Area Minori e Famiglie) è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.