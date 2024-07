Scappa a Capo Verde fingendosi scomparso con i soldi del bancomat della posta: arrestato ex direttore in Brianza

In un weekend delle casse dell’ufficio postale di Cesano Maderno in Brianza, lo scorso febbraio, erano sparite decine di migliaia di euro. E proprio in quei giorni il direttore della filiale era sparito. Scomparso nel nulla.

I familiari avevano subito lanciato l’allarme e denunciato il suo allontanamento. Quando il lunedì mattina, all’apertura dell'ufficio postale, la cassaforte è stata trovata senza più decine di migliaia di euro in contanti, i pezzi del puzzle hanno cominciato a prendere forma. Dopo aver svuotato la cassa, l’ex direttore era fuggito a Capo Verde dove è rimasto fino a qualche giorno fa, prima di far rientro a casa e trovare ad attenderlo i carabinieri che lo hanno arrestato.

E’ accusato di peculato, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento e truffa aggravata. E dalle casse della filiale brianzole di Poste Italiane e dai conti correnti e dai libretti postali dei clienti e degli anziani correntisti sarebbero spariti, in due anni, almeno 430mila euro. A eseguire l’ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dalla Procura di Monza nei confronti dell’ex direttore dell’ ufficio postale di Cesano Maderno - 44 anni - sono stati i carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno e della compagnia di Desio guidati dal maggiore Luigi Perrone, nell’ambito di indagini dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza.

La fuga all'estero coi soldi e le indagini

L’indagine ha preso il via lo scorso febbraio nel weekend in cui il direttore era sparito nel nulla. O almeno la famiglia credeva fosse scomparso, denunciando il suo allontanamento. Ma l’uomo era su un volo, diretto a Capo Verde con al seguito i soldi rubati dalle casse dell’ufficio. E l’ammanco è stato scoperto, il lunedì mattina quando l’ufficio ha riaperto. Dalle prime verifiche sugli spostamenti effettuati, i carabinieri hanno accertato che l’uomo si era imbarcato su un volo.

Al 44enne viene contestato il reato di peculato continuato fino a marzo 2024 per oltre 430.000 euro: 177.000 euro erano custoditi nel distributore automatico di banconote, circa 83.000 euro in una cassaforte e destinata al pagamento delle pensioni e 170.000 euro sarebbero stati sottratti da 4 libretti postali. I 430mila euro spariti e le truffe ai danni degli anziani clienti Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, fin dal 2022, l’uomo avrebbe messo a segno numerose truffe ai danni di correntisti della filiale, soprattutto clienti anziani. Avrebbe effettuato operazioni sui libretti postali e la falsa vendita di buoni fruttiferi, per un valore complessivo di oltre 200.000 euro. E’ stato arrestato un mese e mezzo dopo la fuga all’estero, appena è rientrato a casa sua in Brianza.

“Sono in corso ulteriori attività di indagine da parte della Procura di Monza al fine di accertare l’ammontare complessivo dei profitti di reato a seguito di ulteriori denunce presentate da numerosi correntisti postali” precisano dal comando provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza.