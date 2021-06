Nasconde la droga nella scatola del riso: arrestato un uomo a Nova Milanese

Nella cassetta di sicurezza occultata in un armadio nascondeva cocaina e soldi, mentre nella scatola del riso in un mobile della sala aveva messo sette panetti di hashish. È stato arrestato lunedì 7 giugno dagli agenti della VI Sezione della Squadra Mobile di Milano.

Il fatto è accaduto a Nova Milanese. L’arrestato è un uomo italiano di 60 anni con precedenti penali. Gli agenti sono risaliti a lui attraverso un pusher della zona. L’uomo è stato sorpreso dai poliziotti mentre vendeva poco meno di 6 grammi di cocaina in un bar della zona.

L’uomo è stato fermato: gli agenti hanno perquisito la sua abitazione dove hanno trovato in una cassetta di sicurezza occultata in un armadio altri 16 grammi di cocaina e 5mila euro e, nascosti in una scatola di riso in un mobile della sala, 7 panetti di hashish da 570 grammi.