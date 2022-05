Palpeggia il seno a una ragazza: grazie alle telecamere fermato un 19enne

Una serata che certamente quella ragazza non dimenticherà. Era il 18 maggio quando la giovane, una 18enne, stava percorrendo a Monza la via Mentana per raggiungere la stazione, prendere il treno e andare al lavoro. Ma improvvisamente le si è avvicinato un giovane che, secondo quanto riferisce la questura, dopo aver provato ad avere un approccio verbale alla quale la giovane si sarebbe sottratta, le avrebbe infilato la mano dentro al vestito e le avrebbe palpeggiato il seno. La ragazza lo ha allontanato, e lui a quel punto si è dato alla fuga.

Il giorno dopo la giovane si è presenta dagli agenti della polizia ferrioviaria nell'ufficio ubicato alla stazione di Monza e ha denunciato l'episodio. Veniva attivata immediatamente la procedura d’urgenza del “Codice Rosso” ed i poliziotti iniziavano una prima attività d’indagine visionando le immagini delle telecamere dei circuiti di sicurezza afferenti alla stazione. Sono riusciti ad individuare in alcuni fotogrammi un giovane corrispondente alle descrizioni dell’aggressore fornite dalla vittima. A quel punto sono iniziate le ricerche del ragazzo sospettato di violenza sessuale.

Nella tarda mattinata di mercoledì 25 maggio in via Pavoni, a pochi passi dalla stazione, i poliziotti di una pattuglia dell’ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico - Squadra volante, notavano un ragazzo corrispondente alla descrizione del giovane. I poliziotti, in collaborazione con i colleghi della polizia ferroviaria di Monza, lo hanno bloccato e accompagnato in questura. Il fermato è un ragazzo di 19 anni di origine egiziana, irregolare e gravato da un provvedimento di allontanamento disposto dal questore di Agrigento nel 2021. Da ulteriori accertamenti gli investigatori hanno scoperto che quel giovane aveva già precedenti. Il giovane è stato quindi sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di violenza sessuale, posto a disposizione della procura della Repubblica di Monza e trasferito nel carcere di Monza a disposizione della procedente autorità giudiziaria.