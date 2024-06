Escrementi sui sedili, gomme bucate e vetri rotti: arrestato il killer delle auto in Brianza

Escrementi lanciati sui sedili e sui tappetini, gomme bucate e vetri rotti. Almeno cinquanta atti vandalici tutti, secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Muggiò, firmati dalla stessa mano. E tutti portati a termine, in serie, nelle stesse zone e negli stessi comuni: tra Lissone, Nova Milanese e Muggiò. I militari dell’Arma della compagnia di Desio hanno dato esecuzione a un’ordinanza di arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Monza a carico di uomo italiano ora accusato di fabbricazione o detenzione di materie esplodenti, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Escrementi e vetri rotti: 50 auto nel mirino del “killer” di gomme

Danneggiamenti in serie: tutte vetture vandalizzate con le stesse modalità, nelle stesse zone, negli stessi comuni. Ed è stato proprio da quella serie di denunce che lo scorso marzo hanno iniziato a indagare i carabinieri fino a sorprendere il killer delle gomme in azione. Una notte i militari dell’Arma lo hanno sorpreso mentre vandalizzava alcune vetture con un coltello a scatto. A casa sua i carabinieri hanno trovato anche dei liquidi infiammabili. Dalle analisi effettuate dal Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma è emerso che fossero classificati come “miscelatori idonei alla costruzione di ordigni incendiari”. Sono almeno 50 gli atti vandalici contestati all'uomo.