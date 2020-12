Ruba furgone ma perde il telefono che porta i carabinieri direttamente da lui: arrestato

Era riuscito ad allontanarsi con un furgone rubato in pochi istanti, in centro Brugherio, ma al posto del veicolo, in mezzo alla strada, nella notte del furto, era rimasto a terra il suo telefono cellulare. E proprio lo smartphone grazie ai dati contenuti ha portato i carabinieri direttamente dal presunto ladro che ora è accusato anche di essere l'autore di altri tre furti avvenuti proprio nella cittadina brianzola alle porte di Monza. E in manette a Milano è finito un cittadino albanese di 26 anni.

L'indagine è stata condotta dai carabinieri della stazione di Brugherio ed è iniziata lo scorso febbraio quando quel cellulare è finito nelle mani degli inquirenti. E sono iniziati gli accertamenti relativi ad alcuni furti, avvenuti sempre nella zona centrale della città, prima dell'inizio del lockdown. L'analisi dei dati del dispositivo - a quasi un anno di distanza - ha permesso di risalire al suo proprietario e di localizzarlo alla periferia di Milano.

Nei confronti dell'uomo era stato già emesso un ordine di carcerazione per reati vari contro la persona e il patrimonio commessi alcuni anni fa per una pena di oltre 5 anni ed è scattato l'arresto immediato. Il 26enne dovrà rispondere anche degli altri furti - più di tre - commessi a Brugherio, per i quali sono in corso le indagini dei carabinieri.