Arrestato il pluripregiudicato che passeggiava in Brianza con una calibro 32

Quando i carabinieri, dopo un’approfondita indagine e serrati pedinamenti, lo hanno fermato l’uomo aveva nella tasca interna della giacca una pistola 'Smith & Wesson' calibro 32 con matricola abrasa e 6 colpi incamerati. Per lui è scattato l’arresto in flagranza di reato per porto e detenzione di arma clandestina. L’uomo – un 66enne originario della Calabria – era residente in provincia di Catanzaro e domiciliato in Brianza. A fermarlo, nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Desio che da tempo erano sulle sue tracce.

Le indagini erano partite dai militari di Muggiò e poi dirette dalla Procura della Repubblica di Monza. L’attività investigativa era iniziata a gennaio di quest’anno dopo che la notte dell’1 gennaio erano stati esplosi due colpi di arma da fuoco contro un ristorante di Muggiò. Dai primi riscontri eseguiti la mattina seguente, anche con il supporto del personale tecnico della Sezione Operativa, gli inquirenti avevano orientato sin da subito le indagini, collegando il fatto ad un episodio di matrice dolosa e non da semplici botti sparati nella notte di Capodanno. Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza analizzate dagli inquirenti era emerso che probabilmente quei colpi erano stati sparati da un uomo con un cappotto chiaro, un cappello scuro e coperto da un ombrello. Il presunto colpevole avrebbe sparato contro la porta del ristorante e i colpi avrebbero poi scheggiato la vetrata. Attraverso un certosino lavoro di ricostruzione del possibile percorso e numerosi controlli del territorio, i carabinieri sono riusciti a riconoscere, identificare e localizzare un 66enne - dalle stesse fattezze fisiche di quello ripreso dalle telecamere – e hanno iniziato a pedinarlo.

Lo hanno bloccato nei giorni scorsi quando è entrato in un bar di Cesano Maderno. In quel momento il locale non era affollato e a quel punto sono entrati i militari in divisa e in borghese che hanno fermato e perquisito l’uomo. Il 66enne aveva nella tasca interna della giacca una pistola con matricola abrasa e 6 colpi incamerati. I carabinieri hanno inoltre recuperato una fondina, una pistola Beretta 98 senza matricola, vario munizionamento, due coltelli che l’uomo teneva all’interno dell’auto, l’abito indossato la sera del 31 dicembre e l’ombrello. Tutti elementi posti al vaglio della stessa Procura di Monza.

Gli esiti delle investigazioni condotte dai carabinieri, al vaglio della Procura, hanno fatto emergere che il 66enne pluripregiudicato fosse aduso andare in giro armato. Le armi sottoposte a sequestro verranno inviate al Reparto Investigazioni Scientifiche per gli accertamenti balistici, al fine di appurare se siano state impiegate per la commissione di ulteriori reati. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Monza, a disposizione della Procura della Repubblica.