L'uomo che si presenta dalla polizia per una pratica ma viene arrestato

Si è presentato negli uffici della questura per una pratica ma il personale dell'Ufficio Immigrazione si è accorto subito che qualcosa non quadrava. E così, dopo una verifica dei dati, è emerso che quell'uomo non solo non doveva essere lì ma non poteva nemmeno trovarsi sul suolo nazionale in quanto era già stato espulso nel 2018 e poi era rientrato irregolarmente in Italia.

I fatti risalgono alla giornata di mercoledì 18 gennaio 2023 e l'uomo, 31 anni, cittadino egiziano, è stato arrestato. Il 31enne, irregolare sul territorio nazionale, secondo quanto accertato era già stato espulso nel 2018 e accompagnato in frontiera per il rimpatrio in Egitto da personale della questura di Milano ma sarebbe rientrato illegalmente in Italia, violando la normativa che prevede, in caso di espulsione, il divieto di reingresso per cinque anni senza l’autorizzazione del Ministro dell’Interno.

L'uomo l'altro giorno si è presentato presso l’Ufficio Immigrazione della questura per una pratica ma gli operatori addetti allo sportello, tramite una verifica in banca dati, si sono subito resi conto della violazione, nonostante avesse fornito delle generalità diverse. Il 31enne nell’agosto del 2022 era sbarcato a Lampedusa dando generalità diverse da quelle con le quali era stato allontanato dal territorio nazionale con divieto di far rientro per 5 anni. Accertata così la violazione al T.U.I. (Testo Unico Immigrazione) gli agenti dell’Ufficio Immigrazione hanno proceduto all’arresto dell'uomo con successivo giudizio direttissimo all’esito del quale è stato condannato a mesi sei di reclusione.

Nella stessa giornata, poi, il questore della provincia di Monza e della Brianza ha disposto l’accompagnamento in frontiera di un cittadino marocchino del 1953 il quale, dopo aver presentato istanza di protezione internazionale, all’atto della formalizzazione della richiesta decideva di rinunciare. In considerazione della intervenuta irregolarità dell'uomo sul territorio nazionale è stato disposto il ritiro del passaporto e l’obbligo di presentazione settimanale presso l’Ufficio Immigrazione per il tempo strettamente necessario all’organizzazione del volo di rimpatrio, che è stato eseguito nel pomeriggio di mercoledì 18 gennaio, quando il cittadino marocchino è stato accompagnato dagli agenti della questura all’aeroporto di Milano Malpensa per il definitivo allontanamento dal territorio nazionale ed imbarcato sul volo per Casablanca.