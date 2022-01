Arrestato il rapper "Escomar", era stato condannato per reati a Monza

Nel 2014 aveva commesso reati a Monza. Nelle scorse settimane il tribunale di Milano lo aveva condannato a sette anni e due mesi di carcere. Ma nella notte di Capodanno è stato fermato in un hotel di Milano.

Come riferisce MilanoToday il giovane cantante rapper è stato tradito dalla notte in albergo. Gli agenti della questura lo hanno raggiunto e arrestato in un hotel di Milano.

Escomar é un rapper 21enne con quasi 400mila ascoltatori mensili su Spotify e quasi 50mila follower su Instagram.

Per lui i guai sono cominciati quando si è registrato in un bed and breakfast in zona corso Sempione. Appena i suoi dati sono stati inseriti nel sistema, in questura è arrivato l'alert alloggiati che segnala alle forze dell'ordine la presenza di un ricercato in una struttura alberghiera. I poliziotti delle Volanti sono così intervenuti in hotel e lo hanno bloccato.

Una volta identificato, gli agenti hanno verificato che l'artista - che da tempo è nella cerchia di Baby Gang, altro rapper dal passato turbolento - doveva scontare un cumulo pene di sette anni e due mesi di carcere per reati contro il patrimonio e contro la persona. La sentenza, emessa nelle scorse settimane dal tribunale di Milano, riguarda fatti commessi nel 2014 proprio nel capoluogo brianzolo.