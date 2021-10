Con 5 chili di droga sulla tangenziale, arrestato spacciatore: a casa 4 "pistole"

Quando la polizia stradale lo ha fermato per un normalissimo controllo lui ha mostrato fin da subito un atteggiamento nervoso. E proprio quella tensione, all'apparenza ingiustificata, ha portato gli agenti della polizia stradale di Arcore ad effettuare ulteriori controlli.

Nel vano della ruota di scorta 5 kg di droga

E scoprire che quell'uomo nascondeva nel vano della ruota di scorta un cartone con 5 pacchetti avvolti in cellophane, contenenti marijuana, per un peso (lordo) di oltre 5 kg. La scoperta è avvenuta nel tardo pomeriggio di lunedì 25 ottobre: gli agenti della Stradale hanno fermato un'automobile in Tangenziale Nord, nel territorio di Monza. A bordo un uomo di 44 anni di origine brasiliana residente in Brianza.

La droga sequestrata

In casa 4 riproduzioni di pistole

Gli agenti si sono insospettiti dall'atteggiamento nervoso del 44enne, e dopo aver scoperto i pacchetti di droga nel bagagliaio, hanno proceduto alla perquisizione nell'abitazione. In casa hanno trovato 84 grammi di hashish e 152 grammi di marijuana. Ma non solo: l'uomo aveva anche quattro pistole giocattolo, tre di tipo Beretta e una di tipo Glock, tutte prive di tappo rosso, e 50 cartucce a salve: il tutto è stato sequestrato. L'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Monza.