A passeggio per il centro con 26 dosi di droga: arrestato

Passeggiava nei pressi del centro storico con 26 dosi di droga. Il suo volto era già noto agli agenti delle squadre volanti che lo hanno fermato. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di mercoledì 3 febbraio a Monza in via Azzone Visconti, a pochi passi dal centro storico.

Gli agenti della polizia di stato erano impegnati in attività di vigilanza e di controllo quando, durante un passaggio lungo via Azzone Visconti, hanno intercettato quell'uomo già noto alle forze dell'ordine. Si tratta di un 32enne di Monza. Dai controlli effettuati gli agenti lo hanno trovato in possesso di 6 dosi di cocaina (2,4 grammi), 20 dosi di eroina (5,7 grammi) e 15 grammi di hashish, oltre a denaro in contante e 4 telefoni cellulari.

L'uomo è stato trasferito in questura dove è stato eseguito l'esame preliminare “narcotest”, che dava esito positivo ai reagentari per la cocaina, l’eroina ed i cannabinoidi. Sussistendo la flagranza del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti (ex art. 73 D.P.R. 309/90), l’uomo - che aveva già precedenti specifici, oltre che per reati contro il patrimonio ed un provvedimento di allontanamento dalla ex compagna - è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Oggi, venerdì 4 febbraio, è in programma il processo per direttissima. L'udienza è stata rinviata e l'uomo messo ai domiciliari

Sempre ieri sera gli agenti della questura di Monza sono stati impegnati in attività straordinaria di vigilanza e controllo del territorio, in particolare nelle aree sensibili dei giardini della stazione, in corso Milano , via Gramsci e via Borgazzi. Sono inoltre stati controllati quattro locali in zona centro e San Fruttuoso.