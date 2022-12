'Pizzicato' mentre spaccia a un minorenne: scatta l'arresto

Gli agenti della polizia locale di Monza lo hanno 'pizzicato' proprio mentre stava passando una dose a due giovani dei quali uno è risultato essere minorenne. Il fatto è avvenuto giovedì 22 dicembre, poco dopo mezzogiorno, all'altezza dei giardini della stazione, uno dei luoghi sensibili dove da tempo si denuncia la presenza di persone dedite ad attività illecite.

Durante il consueto servizio, gli agenti del NOST (Nucleo Operativo Sicurezza Territoriale) hanno arrestato l'uomo proprio mentre stava vendendo una dose a un ragazzo di 16 anni. Gli agenti hanno notato che due giovani si erano avvicinati ad un uomo di origine straniera, già noto alle forze dell’ordine e più volte segnalato dai cittadini per le sue attività illecite legate allo spaccio. Il pusher inizialmente si era allontanato poi si è avvicinato ai due ragazzi che gli hanno consegnato del denaro e hanno ricevuto una dose di 1,48 grammi di hashish.

A quel punto per l'uomo sono scattate le manette: è stato tratto in arresto in flagranza di reato. Su disposizione del pubblico ministero di turno alla procura della Repubblica di Monza, l’uomo è stato accompagnato in carcere per il proseguimento delle procedure penali a suo carico. A carico del minorenne gli agenti hanno proceduto in via amministrativa ai sensi dell'art. 75 del T.U.

“Prosegue il controllo capillare del territorio e il contrasto allo spaccio, sul quale concentriamo grandi sforzi ed attenzione fin dall’inizio del nostro mandato - commenta l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia -. Ringrazio gli agenti della polizia locale per il lavoro svolto e per la professionalità che dimostrano in questo delicato compito”.