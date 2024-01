Pusher finito in carcere a Monza: nella sua casa hashish, cocaina e marijuana

Nel suo appartamento sono stati ritrovati diversi grammi di cocaina, e ancora hashish e marijuana. Intervento nelle scorse ore alle porte di Monza, dove i Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 36enne e denunciato, sempre per il reato di spaccio, un 30enne. Entrambi italiani e con precedenti.

I controlli sono scattati dopo che i militari hanno fermato per strada un 34enne trovato in possesso di una dose di cocaina acquistata proprio nell’appartamento di Sesto dell’uomo arrestato. A casa dell'uomo i carabinieri hanno trovato 121 grammi di cocaina, 520 grammi di hashish, 45 grammi di marijuana oltre a 190 euro in contanti, un bilancino e al materiale per il confezionamento. Il tutto è stato sequestrato.

Ancora nell'appartamento dell'uomo i carabinieri hanno trovato il 30enne, suo "socio, in possesso di una dose di cocaina e una di hashish, oltre a 580 euro in contanti. Il 30enne è stato deferito in stato di libertà mentre il pusher arrestato ora si trova nel carcere di Monza.