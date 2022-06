La donna che preleva col bancomat (rubato) e nasconde 1000 euro nella manica

Cappellino in testa, mascherina sul volto e passo svelto. Pochi istanti per inserire la tessera al bancomat e prelevare, guardandosi intorno così tante volte da destare subito dei sospetti. E ad assistere alla scena - insolita - l'altro giorno sono stati i carabinieri che a Brugherio, durante alcuni servizi di controllo sul territorio, hanno notato una giovane donna a uno sportello di prelievo con atteggiamento guardingo. Ed è scattato il controllo.

In manette, in flagranza di reato, è finita una coppia - un uomo e una donna - che avevano appena prelevato mille euro con un bancomat rubato poco prima a una donna di 81 anni che era andata a fare la spesa. I due sono accusati di furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

La borsetta rubata e mille euro nascosti nella manica

I carabinieri hanno fermato la giovane vicino al bancomat (VIDEO)proprio mentre cercava di nascondere mille euro in contanti e un bancomat intestato ad una terza persona, con un biglietto con il relativo codice scritto a penna. Mentre i militari procedevano al controllo, la donna ha cercato di avvisare il complice che la aspettava in macchina poco lontano me anche lui è stato fermato e accompagnato in caserma.

E negli uffici della stazione dei carabinieri la coppia si è trovata faccia a faccia con la vittima poco prima derubata, una pensionata di 81 anni a cui era stata asportata la borsetta mentre era a fare la spesa, in un momento di distrazione. E nella borsa c'era anche il bancomat che era appena stata usato per effettuare appunto un prelievo da mille euro e dell'operazione la signora era stata informata dalla banca tramite un sms.

La borsa rubata poco prima alla pensionata è stata trovata nella disponibilità del complice: entrambi sono stati arrestati.