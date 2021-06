Anziani derubati con un "abbraccio" smantellata banda: 50 persone nei guai

Ventitré persone in manette, venticinque soggetti denunciati e almeno una sessantina i colpi. Tutti furti commessi ai danni di persone anziane, con la tecnica dell'abbraccio. I carabinieri di Verona stanno dando esecuzione tra le zone di Cantù, Bologna, Roma, Rho, Milano e Seregno a una ventina di misure cautelari nei confronti di preunti appartenenti ad una banda specializzata in furti ad anziani per cui sono state denunciat anche altre 25 persone. Nella città brianzola i militari dell'Arma di Seregno hanno rintracciato e dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere per una 25enne di origine romena.

Le indagini

Le indagini sono state avviate dall'Arma di Legnago nell'ottobre 2019 dopo che proprio in quel comune era stata scoperta la base logistica della banda i cui capi fornivano supporto con 12 abitazioni, 55 autovetture intestate a prestanome o immatricolate all'estero. A insospettire i militari era stato il numero di donne arrestate in varie città italiane per furti ai danni di anziani e che erano ai domiciliari in alcune abitazioni di Legnago, dove avevano la falsa residenza. Il modus operandi era sempre lo stesso: le donne frequentavano zone e luoghi delle vittime e dopo aver avvicinato e "abbracciato" la vittima le sfilavano monili in oro oppure l'orologio di pregio che portava al polso. Poi la fuga su un'auto guidata da un complice.