Operazione anti-droga in Brianza: sgominata piazza di spaccio da 450 chili gestita da donna

Quattrocentocinqua chili di hashish e cinque arresti. Maxi operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Desio che alle prime ore del mattino, tra le province di Monza e Brianza, Milano e Varese, hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Monza, nei confronti di cinque persone ritenute responsabili a vario titolo della fede di 450 kg di hashish nell'ambito dell'indagine denominato Mosaico.

A capo della piazza di spaccio una donna, tradita dal complice. Le ricerche hanno preso il via da un furto simulato - e messo a segno proprio da un collaboratore della donna - all'interno della box usato come deposito per lo stupefacente.