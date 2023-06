L'ex fabbrica che cade a pezzi diventata il regno della droga in Brianza

Da polo della produzione del cotone sintetico a livello nazionale a regno del degrado. E della droga. Nell'area dell'ex Snia, da anni in stato di abbandono, i carabinieri della compagnia di Desio hanno fermato e arrestato due uomini con la droga.

L'area infatti è spesso utilizzata da pusher e tossicodipendenti che, approfittando della vicinanza della stazione ferroviaria, distante solo poche decine di metri, arrivano in zona per acquistare o consumare sostenze stupefacenti dall’intero hinterland milanese. Gli incontri tra spacciatori e clienti - come ricostruito dai militari dell'Arma - avvengono all’interno dei locali diroccati e in stato di abbandono dove, "le precarie condizioni strutturali degli edifici, rendono l’area particolarmente pericolosa".

E quel viavai continuo di persone in cerca di una dose o di un rifugio è stato notato e segnalato anche dai residenti con i carabinieri che hanno intensificato i controlli. E proprio durante uno di questi interventi è stato fermato vicino alla stazione ferroviaria un uomo, trovato in possesso di una dose di eroina. A quel punto il controllo è stato esteso dentro l’area dell’ex Snia dove i carabinieri, organizzati in più squadre, hanno fermato in un edificio fatiscente un 41 enne di origine marocchina che stava tentando la fuga. Addosso all'uomo sono stati trovati e sequestrati 8 grammi di hashish, 43 grammi circa di eroina e 760 euro ritenuti provento dell’attività illecita. All’interno del locale, inoltre, l’uomo custodiva un fucile a canne mozze e la matricola abrasa, sequestrato dai militari per i successivi approfondimenti tecnico balistici. Per il 41enne è scattato l'arresto in flagranza per detenzione di stupefacenti e detenzione di arma clandestina e ora si trova in carcere.

Questo non è stato l'unico arresto effettuato nell'area della Snia dai carabinieri. La stessa sorte è toccata a un altro cittadino di origine marocchina, irregolare e senza fissa dimora, sorpreso mercoledì mattina all’alba nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio. L'uomo stava dormendo all’interno di un edificio attiguo alla cinta perimetrale dell’ex stabilimento. E aveva con sé 15 grammi di cocaina, 26 di eroina, due bilancini di precisione e 860 euro in contanti. Anche per il 25enne è scattato l'arresto.