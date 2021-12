Fiumi di droga dal Marocco e da Hong Kong coi miliardi dello spaccio "ripuliti" in negozi di vestiti

Un traffico di droga smantellato e dieci persone in manette. L'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Milano è scattata all'alba di mercoledì 15 dicembre. Gli indagati, secondo quanto riportato in una nota di via Moscova, farebbero parte di un'organizzazione che importato in Italia stupefacente (marijuana, hashish, cocaina ed Mdma) dal Marocco e riciclato nel paese nodrafricano il denaro facendolo transitare da Hong Kong ( Cina). I 10 indagati sono ritenuti responsabili - a vario titolo - di traffico di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione.

Le indagini

Le indagini sono iniziate nel novembre 2017 e sono terminate a ottobre 2019. Durante l'attività investigativa i carabinieri hanno seguito il percorso dei soldi; denaro che - stando a quanto comunicato - sarebbe finito prima in Cina attraverso alcuni cittadini cinesi (anche loro indagati) che sarebbero volati nella repubblica popolare con bagagli colmi di contanti. Una volta arrivato a Hong Kong - sempre secondo la ricostruzione degli inquirenti - il denaro sarebbe stato consegnato a un money exchange che si sarebbe occupato di cambiare la valuta e, attraverso trasferimenti bancari, lo avrebbe dirottato in Marocco.

Nel paese nordafricano, infine, il denaro sarebbe reinvestito in attività commercialimente lecite nel settore dell'abbigliamento o impiegato "in altre operazioni per disperderne le tracce ovvero utilizzato nuovamente per l'acquisto e l'approvvigionamento di sostanza stupefacente per sostanza l'organizzazione", puntualizzano gli investigatori.