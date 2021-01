Il market dell'eroina nel parco non va in lockdown, due arresti in poche ore alle Groane

Lo spaccio non va in lockdown e contro lo smercio di droga al Parco delle Groane anche durante l'emergenza sanitaria l'attività di controllo dei carabinieri non si è mai fermata. E due spacciatori sono finiti in manette nelle ultime ore.

I carabinieri della Tenenza di Cesano Madernohanno fermato due pusher italiani: un 43enne di Limbiate, pregiudicato, è stato sorpreso mentre usciva dall'area boschiva a ridosso della ex fermata dei treni “Ceriano Laghetto - Groane”, tristemente conosciuta come supermarket delle sostanze stupefacenti. Addosso aveva oltre quaranta grammi di eroina e sei grammi di cocaina. E ora si trova agli arresti domiciliari.

Durante la nottata di domenica invece i carabinieri hanno arrestato un 24enne di Seveso. Il giovane, dopo essersi recato all’interno del parco, è stato fermato e trovato in possesso di quattordici grammi di eroina, destinati allo spaccio. Anche per lui sono scattate le manette.

FOTO - La droga sequestrata