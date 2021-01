Da Monza e Milano in trasferta per i colpi in concessionario per rubare auto: due arresti

Da Monza e Milano a Pordenone, andata e ritorno. E con il bottino. Due uomini sono stati arrestati e altri due sono indagati in un'operazione condotta dalla polizia di Stato della Questura di Pordenone perché ritenuti parte di una banda specializzata in furti nei concessionari d'auto.

Nei guai sono finiti tre cittadini moldavi e uno ucraino, tutti residenti in Lombardia. Gli agenti del capoluogo meneghino e brianzolo, all'alba di mercoledì, hanno eseguito due arresti e due decreti di perquisizione, a carico degli indagati.

Le attività investigative hanno avuto inizio la notte del 16 settembre scorso, quando alcuni ladri, dopo aver danneggiato la recinzione esterna, si erano introdotti in una concessionaria di Pordenone da dove avevano portato via cruscotti e componentistiche d'auto per un valore complessivo di circa 15mila euro. A entrare in azione, hanno poi accertato investigatori e inquirenti, era stata proprio la banda lombarda.