Arrestata la banda che rubava le pensioni agli anziani (anche a Monza)

Segno particolare: spietati. A tal punto da farsi ridare dagli anziani i soldi che loro stessi avevano poco prima buttato a terra per derubarli. Per portargli via parte della pensione senza che neanche se ne accorgessero. E anzi spingendoli spesso a chiedere scusa per aver raccolto quel denaro dal pavimento. Dieci persone - sette uomini e tre donne - sono state arrestate nei giorni scorsi dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di furto pluriaggravato perché sospettate di aver messo a segno 27 furti tra il 18 settembre 2023 e l'8 maggio 2024, con un bottino totale di quasi 12mila euro. E alcuni colpi sono stati messi a segno anche a Monza.

Da veri seriali i ladri colpivano sempre e soltanto anziane e anziani che andavano in banca a prelevare la loro pensione. E da veri specialisti per 26 volte su 27 hanno scelto di colpire all'interno di banche di Intesa Sanpaolo in giro per Milano e la città metropolitana ma anche in Brianza perché le filiali non hanno telecamere sopra gli sportelli e perché gli Atm sono più numerosi, un dettaglio fondamentale per la banda. Il modus operandi, stando a quanto accertato dai carabinieri, era sempre identico: uno del gruppo restava a fare da palo, mentre altri due si posizionavano alle "macchinette" ai lati di quella scelta dalla vittima.

Come agiva la banda

Appena l'Atm iniziava a "preparare" i soldi, uno dei due gettava delle banconote a terra dicendo all'anziano che le aveva perse. Quindi la "preda" si abbassava, i ladri prendevano il denaro dall'Atm e fuggivano. A chiudere il cerchio ci pensava un altro componente della banda - di solito questo compito era affidato alle donne - che diceva al pensionato che i soldi sul pavimento erano suoi e si faceva ridare i 10, 15 euro per poi allontanarsi.

Dove hanno colpito

Dall'inizio delle indagini, scattate a febbraio di quest'anno dopo una serie di furti, i militari sono riusciti a ricostruire almeno ventisette colpi che porterebbero la firma dei dieci arrestati, anche se i blitz sarebbero di più, almeno una decina di più. La serie è impressionante, così come la metodicità nella scelta delle vittime e delle banche: quattro volte l'Intesa di viale Romagna a Milano, cinque volte quella di largo Garibaldi a Senago - la più visitata -, oltre a puntate fuori città e fuori regione, come a Novara, Trecate, Monza e Brianza, dove arrivavano usando macchine presa a noleggio con dei documenti falsi e mai restituite. A Monza e Brianza la banda è entrata in azione a Concorezzo dove il 30 dicembre 2023 ha derubato un 79enne portandogli via 250 euro appena prelevati da una filiale di Banca Intesa, in viale Libertà. Il 16 aprile 2024 i ladri hanno colpito a Monza dove una 64enne si è vista portare via 500 euro da uno sportello automatico, sempre di Banca Intesa, in via Foscolo.

Analizzando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza delle filiali e incrociando i frame con i dati delle celle telefoniche, gli investigatori hanno messo insieme pezzo dopo pezzo tutte le tessere del puzzle, dando un nome e un volto ai ladri, tutti cittadini sudamericani tra i 24 e i 60 anni.

Praticamente dei fantasmi, senza una fissa dimora, i carabinieri sono stati comunque in grado di seguirli - anche se per muoversi in città usavano la metro - e l'8 maggio scorso hanno arrestato in flagranza tre di loro subito dopo l'ennesimo furto a un 79enne, derubato di 500 euro nell'Intesa di via Lorenteggio. Quando i militari hanno poi restituito il denaro all'anziano, l'uomo ha candidamente ammesso di non essersi accorto di nulla. I soldi rubati venivano poi usati dal gruppo per vivere o per fare festa, tra alcol e serate nei locali. Per loro le manette sono scattate il 30 maggio, a poche ore dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Filice. Uno di loro, un 33enne cubano, è stato rintracciato e arrestato al Fatebenefratelli, dov'era finito perché la sera prima aveva fatto a botte con un uomo in strada.

Un mesetto prima, il 29 aprile, uno dei più attivi del gruppo parlando con la più esperta - una 60enne peruviana - si vantava quasi: "Noi rubiamo da tanti anni, noi rubiamo qui in questo paese". Sempre lui, un paio di settimane prima, sempre al telefono, chiedeva un po' di pazienza alla compagna: "Sto lavorando, sono davanti alla banca - diceva -. Devi pensare che mi possono prendere se mi distraggo". E alla fine è successo: i carabinieri hanno "preso" lui e tutti gli altri.