Luci spente, folle velocità (e un morto): la banda che colpiva sempre entro le 23

Due sole regole. La numero uno: via libera soltanto in caso di luci spente. La numero due: colpire, colpire sempre, colpire più possibile, ma con un occhio all'orologio. Quattro uomini - tutti cittadini albanesi - sono finiti in manette lunedì mattina in esecuzione di un fermo di indiziato di delitto perché accusati di 17 blitz messi a segno tra il 14 e il 28 ottobre in appartamenti tra le province di Milano, Varese e Monza Brianza.

Le porte del carcere si sono aperte per il 41enne Andrea Alija - soprannominato "Bledi", considerato l'autista del gruppo -, per Ermal Damzi, 34enne che "lavorava" come palo, e per i due "acrobati" che entravano nelle abitazioni calandosi da tetti e grondaie: Damzi Sajmir - "Miri", 32 anni, ritenuto il numero uno della banda, già affidato in prova ai servizi sociali - e "Kristi" Kristian Filopati, 30 anni. Insieme a loro nel fermo emesso dai procuratori Milda Milli e Laura Pedio ci sarebbe stato anche il nome di un loro connazionale 38enne, Simon, morto però lo scorso 18 ottobre sera dopo un tremendo schianto in auto sull'autostrada A1, all'altezza di Modena. La sua macchina, una Stelvio Quadrifoglio poi risultata rubata e al cui interno erano stati trovati soldi e monili, si era ribaltata dopo una corsa a velocità sostenuta e per lui non c'era stato nulla da fare.

Supercar, velocità, denaro e gioielli: tutti gli ingredienti mixati dai quattro per una serie impressionante di furti. Uno a Cassina de' Pecchi il 14 ottobre, uno a Gorgonzola il 17, tre il 21 ottobre tra Busto Arsizio e Gallarate, due il 22 ottobre tra Bussero e Brugherio. E ancora: tre il 25 ottobre sempre tra Gallarate e Busto, due il 26 a Lissone, altri tre il 27 tra Bussero e Monza e due il giorno successivo a Gallarate e Cardano al Campo.

Il modus operandi, da veri specialisti del settore, era sempre lo stesso. La banda viaggiava costantemente a bordo di un Audi Rs3 rubata - su cui era stata applicata una targa clonata - così da essere veloce e sempre pronta alla fuga. Eventuali incroci con le forze dell'ordine non spaventavano i ladri, che semplicemente si spostavano di poche centinaia di metri e ricominciavano con le incursioni. E neanche la presenza, non calcolata, di proprietari di casa o testimoni preoccupavano più di tanto i quattro, che o mettevano comunque a segno il blitz o si allontanavano e sparivano. Anche la strada scelta per entrare nelle abitazioni era sempre la stessa, con la capacità di forzare serramenti o porte finestre dopo aver scalato le facciate dei condomini arrivando ai piani più alti e puntando sempre e solo gli appartamenti con le luci spente e quindi verosimilmente vuoti.

Nonostante il ritmo incredibile dei colpi, i quattro - stando a quanto ricostruito nel fermo - riuscivano comunque ad adottare una serie di precauzioni per cercare di sfuggire alle forze dell'ordine: dalla bonifica continua dell'Audi, che veniva tenuta nascosta in un garage di Rozzano, fino all'utilizzo delle ricetrasmittenti per comunicare durante i blitz, così da non essere intercettabili, passando per dei pezzi di scotch o degli aghi di pino lasciati proprio nel garage così da scoprire eventuali visite indesiderati. Gli agenti della II sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Giovanni Calagna, li hanno però incastrati partendo proprio dalla macchina e mettendo poi insieme tutte le tessere del puzzle, grazie ad appostamenti, pedinamenti e intercettazioni. Quando lunedì mattina i poliziotti si sono mossi per arrestare i quattro - tra Limbiate, Varedo, Senago e Paderno -, con loro sono andati anche gli agenti delle Uopi, le squadre di solito chiamate ad operare in contesti potenzialmente pericolosi, proprio a testimonianza della caratura criminale dei componenti della banda.

Banda che aveva un solo limite: quello imposto dall'orologio. Una sera di lavoro, parlando con i colleghi, Miri si sfogava: "Vi sto rompendo, siete obbligati a fare gli orari anche voi". E in effetti, per rispettare gli obblighi imposti dal suo affidamento in prova ai servizi sociali, il 32enne doveva essere a casa entro le 23. Un problema a cui il gruppo aveva comunque trovato una soluzione