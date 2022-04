Eroina e cocaina anche in cambio di sesso: 13 indagati per spaccio

Eroina, cocaina e hashish e un giro di spaccio da migliaia di euro al giorno. Sono 13 le persone indagate nell’ambito di una indagine condotta dalla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia dei carabinieri di Novara. All’alba di giovedì tra il territorio di Novara, Bellinzago, Verbania, Miasino, Cogliate in Brianza, Bregnano e Turate nel Comasco sono state eseguite diverse ordinanze emesse su richiesta della Procura della Repubblica del Tribunale di Novara. E si è alzato in volo anche un elicottero. Le indagini vedono coinvolte 13 persone indagate, a vario titolo, dei reati di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, sequestro di persona, rapina, lesioni, favoreggiamento personale.

Otto soggetti invece sono finiti in carcere o con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: si tratta di tre cittadini marocchini e quattro italiani (3 uomini e una donna), ed una ucraina che sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla pg. Le indagini hanno preso il via da una rapina con sequestro di persona e lesioni con una denuncia presentata da una ragazza di 26 anni. Gli accertamenti hanno portato i militari a identificare i presunti autori del sequestro e il reato è stato quindi inquadrato nell'ambiente dello spaccio di droga, nel rapporto tra consumatori e pusher. È quindi emersa una vasta e ben strutturata attività di spaccio di stupefacenti tra cui hashish (circa 5 kg a settimana), eroina (circa 2 kg a settimana) e cocaina (1 kg a settimana) all’interno dell’area boschiva del comune di Oleggio.

Ogni settimana giravano diverse migliaia di euro nelle mani degli spacciatori ma ad aggravare la posizione di uno dei pusher c'è l'ipotesi che cedesse droga in cambio di prestazioni sessuali da parte di alcune giovani donne tossicodipendenti. Nell'ambito delle indagini sono stati sequestrati quantitativi di eroina e cocaina ma nelle operazioni di oggi sono state perquisite diverse location e sono stati sequestrati, a carico dell'indagato principale, oltre 31mila euro e 4.700 dirham (valuta usata negli Emirati Arabi e in Marocco) equivalenti a circa 1.162, euro. A carico degli altri indagati sono stati sequestrati un’automobile, utilizzata per le attività di spaccio, modiche quantità di stupefacenti (eroina, hashish e marijuana) e un fucile illegalmente detenuto. Dei 13 indagati i tre arrestati sono stati portati nelle carceri di Monza e Verbania.