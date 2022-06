Omicidio di Simone Stucchi: maxi blitz e 24 arresti

Maxi blitz dei carabinieri tra Milano e Monza Brianza. Ben 24 ragazzi, 5 dei quali ancora minorenni, sono stati arrestati a vario titolo per concorso in omicidio, rissa aggravata, lesioni personali, detenzione illecita di sostanza stupefacente, tentata estorsione in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Si tratta dell'epilogo delle indagini scaturite a seguito della morte di Dimitry Simone Stucchi, 22enne ucciso la sera del 29 settembre 2021 dopo un rissa tra 'bande' di giovani rivali.

Dalle prime ore di mercoledì, i carabinieri del Comando provinciale di Milano stanno eseguendo due distinte ordinanze di custodia cautelare, emesse rispettivamente dai gip presso il tribunale per i minorenni e quello ordinario del capoluogo, nei confronti di 5 minori (di cui 2 destinatari di custodia in carcere, 2 di collocamento in comunità e 1 dell’obbligo di permanenza in casa) e 19 maggiorenni (di cui 7 destinatari di custodia in carcere e 12 agli arresti domiciliari).

Chi era la vittima dell'omicidio

La vittima si chiamava Dimitry Simone Stucchi, di Vimercate (Monza). Classe 1999, a marzo avrebbe compiuto 23 anni. Era figlio di un noto edicolante della cittadina brianzola e, stando alle testimonianze raccolte da MonzaToday sul posto, lavorava col padre. Il giovane, secondo quanto riferito dai soccorritori, sarebbe morto dissanguato per le coltellate ricevute all'ascella (sfiorando il cuore), all'addome e al dorso. A chiamare i soccorsi erano stati i suoi amici, mentre gli 'avversari' si dileguavano. Il trasporto d'urgenza in ospedale non era bastato per salvargli la vita.