Le consegne di cocaina in strada e la fuga dalla polizia: tre arresti a Monza

Uno scambio di droga, in strada, in pieno giorno. E tre arresti. I poliziotti della Squadra Mobile della questura di Monza venerdì pomeriggio hanno fatto scattare le manette per tre persone, tutti cittadini di origine marocchina. Due di loro sono stati sorpresi in strada, in via Bixio, proprio dopo aver venduto una dose di cocaina a una ragazza mentre un terzo uomo è stato trovato a casa, a Lissone. Su di lui pendeva una condanna a oltre tre anni ed era ricercato: anche per l'uomo sono scattate le manette.

L'arresto in strada

Gli agenti hanno notato una Opel Corsa con a bordo due uomini già noti alle forze dell'ordine, mentre procedeva tra le strade del quartiere, in via Bixio. E' iniziata una attività di osservazione che ha portato i poliziotti a seguire i movimenti della coppia che, intorno alle 17, ha raggiunto una ragazza che aspettava sul ciglio della strada, consegnando qualcosa. Era una dose di cocaina.

Alla vista della polizia i due hanno cercato di fuggire via e, anzichè fermarsi, l'Opel ha ingranato la retromarcia, finendo contro un'altra auto. Mentre il veicolo si schiantava uno dei due uomini ha cercato di fuggire via apiedi e di scendere ma è stato bloccato. I due sono stati arrestati per spaccio di droga in flagranza di reato. In una plafoniera dell'auto è stata trovata un’altra dose di cocaina che quel giorno però non è mai stata consegnata e una dose di marijuana. La "cassa" di quel "taxi" della droga monzese era sull’aletta parasole dove sono stati trovati e sequestrati circa 200 euro in contanti.

La perquisizione a casa e l'arresto di un ricercato

I controlli poi sono proseguiti nell'abitazione dei due, a Lissone. E all'interno dell'appartamentoi è stato trovato un terzo uomo, un cittadino magrebino che risultava essere ricercato con una condanna a tre anni, tre mesi e tre giorni di reclusione sempre per reati in materia di stupefacenti. Anche per l'uomo è scattato l'arresto.

L'abitazione brianzola era la "base" logistica del giro di spaccio e tra le stanze è stata trovata altra droga (cocaina nascosta sopra un mobile della camera da letto) e mille euro in contanti fatti sparire sotto un decoder. La droga e il denaro sono stati sequestrati: i due pusher sono stati arrestati mentre il terzo uomo è stato accompagnato in carcere, a Monza, dove sconterà la condanna.